Stefano Sala fidanzata: cosa è successo con Dasha dopo la fine del GF Vip

Stefano Sala fidanzata: dopo il Grande Fratello Vip, il modello arrivato in finale è tornato alla realtà e, ovviamente, si è trovato di fronte ad una matassa aggrovigliata da dipanare: la relazione sentimentale con Dasha Dereviankina, super top model sua fidanzata. Dopo la sua liaison dentro la Casa con Benedetta Mazza, infatti, Stefano si era detto confuso circa i suoi veri sentimenti nei confronti della bellissima modella che non ha nascosto una certa gelosia nel vederlo sciogliersi in bacini ed effusioni tra le braccia di Benedetta durante il reality.

Stefano, interpellato in merito dalla redazione di Super Guida Tv, circa il legame con la Mazza parla al momento di bella amicizia, come il rapporto creatosi con Monte, null’altro. In tanti però sono pronti a scommettere che tra loro nascerà una vera e propria love story: “Benedetta è stata una grande amica e mi ha dato sempre grande forza, anche durante i momenti negativi. Mi è sempre stata vicino. Francesco nella casa è stato come un fratello maggiore. Mi dava sempre molti consigli, sia a livello umano che televisivo. Ci siamo sempre voluti bene e ci siamo sempre spalleggiati. È una persona molto sensibile e si è creato un bellissimo rapporto nella casa. Spesso capivo i suoi pensieri prima che li esternasse.

Un primo colloquio con Dasha il bel Stefano lo ha già avuto da quando è finito il reality: “Siamo in work in progress. L’importante è che sta bene. Lei non è in Italia. Ci siamo parlati e chiariremo a tempo debito alcuni punti della nostra vita. Presto capiremo cosa fare, ma comunque questo tempo è servito per capire molte cose”. Un vero e proprio chiarimento tra i due però non c’è ancora stato: “Sicuramente per un confronto dovremmo vederci. Determinate cose si chiariscono faccia a faccia. In qualsiasi parte del mondo si trovi o mi trovi, ci raggiungeremo. È una storia importante e vale la pena vedersi e mettere tutto in chiaro. Secondo me, anche solo vedersi, può chiarire ogni tipo di dubbio che lei ha nei miei confronti o viceversa”. L’ex gieffino poi precisa: “Per quanto riguarda i sentimenti, non ho dubbi. Ti ripeto, però, che quando non vedi, non senti, non tocchi una persona, non la guardi negli occhi, non riesci a capire cosa provi. Sono da poco uscito e devo ancora connettermi con il mondo. Sicuramente quando ci vedremo, avremo più chiarezza entrambi. L’importante è mantenere un rispetto reciproco e volere il bene dell’altro comunque vadano le cose”.