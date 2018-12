Grande Fratello Vip: anche Stefano Sala si trova di fronte ad una scelta che gli cambierà la vita in un modo o nell’altro. Come Jane Alexander, che ha capito dentro la Casa di non amare più il fidanzato e convivente Gianmarco Amicarelli, così pure il modello 28enne si trova di fronte ad un bivio: scegliere di approfondire il feeling con la coinquilina Benedetta Mazza o essere fedele alla fidanzata Dasha?

Questo il dubbio che lo attanaglia. Forse perché (ancora) incapace di ammetterlo a se stesso, Stefano considera solo ‘amicizia’ il legame che lo lega alla bionda ex modella, tuttavia ai telespettatori da casa il loro legame sembra essere qualcosa di più … Infastidita, la super top model Dasha Dereviankina non ha nemmeno più commentato sui social il flirt del fidanzato con Benedetta. Ha preferito chiudersi nel silenzio in attesa di chiarimenti dopo il reality.

Stefano frattanto appare sempre più confuso e non sa se davvero è innamorato di Dasha. Sono di queste ore le clamorose dichiarazioni del modello: “Non so se sono fidanzato ancora. Non so se Dasha è felice o triste. Non sto bene. Non ho avuto conferme da parte sua. Mi spaventa il pensiero di perderla. Può darsi che la amerò più di prima o il contrario una volta che la incontrerò. È il ‘dopo’ che mi preoccupa. Magari potrebbe diventare irrintracciabile”. Parole che fanno intuire una sua grande confusione sentimentale, certamente acuita dal silenzio della bella Dasha, che certamente non ha gradito vedere il suo uomo flirtare con un’altra donna, scambiarsi affettuose coccole con lei ed instaurare, nelle settimane di convivenza, un legame che sembra sempre più solido. La resa dei conti per Stefano Sala è molto vicina: chi sceglierà tra la coinquilina del GF Vip o la sexy fidanzata?