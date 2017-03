Stefano Gabbana inferocito con Max Mara sui social: “Vergognatevi copioni!”

E’ sul piede di guerra lo stilista Stefano Gabbana che in coppia con Domenico Dolce è fondatore della celebre maison D&G. L’accusa corre sui social, il creativo ha pubblicato una foto della collezione Max Mara commentandola in modo decisamente inequivocabile.

“Vergognatevi copioni! Non sono arrabbiato anzi sono onorato… ora appena posso pubblico tutto ciò che secondo me è copia DG #dglaveracopia”. La campagna adv primavera/estate 2017 del marchio emiliano ha scelto un tailleur jungle dagli echi tropical che va per la maggiore in questo periodo. Non è quindi così facile stabilire un eventuale plagio.

Certo è che la colorita reazione di Gabbana non è passata inosservata e il suo status ha ottenuto ben 400 commenti e interazioni. Ovviamente in molti, essendo suoi grandi estimatori, non hanno potuto esimersi dal dare ragione in toto allo stilista; altri invece hanno trovato l’esternazione del tutto eccessiva e fuori posto. Non resta che attendere un’eventuale replica di Max Mara.