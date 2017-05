Stefano De Martino rivela: “Quanti schiaffi ho preso da Belen Rodriguez”

Stefano De Martino al MCS su Canale 5 si è sbottonato parlando di amore, ex e tradimenti. Inevitabile un pensiero sulla sua ex, Belen Rodriguez madre di suo figlio Santiago: “Con Belen litighiamo meno. Tutti gli schiaffi che ho preso… mi bastano e avanzano Ce ne siamo dette tante, sia in faccia sia tramite avvocati. Poi abbiamo raggiunto un equilibrio. Litighiamo meno di quando stavamo insieme”.

Insomma, pare che ora le cose stiano iniziando a prendere una piega più serena tra i due ex coniugi. Interrogato anche sul tradimento, il ballerino della scuola di Amici ha asserito: “Il fascino del tradimento è che è vietato… Forse questo è un modo per tenersi strette le persone: se vuoi tradirmi fallo”. E sempre a proposito di tradimenti che esce il ricordo di un’altra ex di Stefano, lasciata proprio per Belen.

Quando Costanzo chiede a De Martino se abbia qualche animale domestico il 27enne dice di aver regalato a Emma, ai tempi del loro fidanzamento, un cane, Gaetano, del quale da anni ormai si prende cura esclusivamente la cantante salentina. Non è chiaro se la tenerezza nello sguardo del ballerino durante il racconto di questo episodio fosse legata all’animale o al ricordo della storia con la direttrice artistica della squadra bianca.