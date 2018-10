Stefano De Martino ospite di Mara Venier a Domenica In: un’intervista divertente e inaspettata quella andata in scena nel pomeriggio domenicale di oggi, domenica 14 ottobre. Il ballerino ex marito di Belén Rodriguez si è messo a nudo ed ha parlato della famiglia, della passione per la danza, dell’amore, di Belén e del loro bambino. Del resto, come sarebbe stato possibile non toccare l’argomento ‘Belén’ vista la grande storia d’amore che c’è stata tra loro? Tra loro le cose vanno alla grande ultimamente, hanno ritrovato l’armonia dopo il divorzio, e De Martino è un papà molto presente nella vita del suo piccolo, quindi anche della ex moglie.

Zia Mara è convinta che lui sia ancora innamorato pazzo di Belén e glielo ha detto chiaramente in diretta e ha cercato in tutti modi di farlo ‘confessare’ … Vedendo sul grande schermo una foro di qualche tempo fa che ritrae il ballerino abbracciato al figlio Santiago e a Belen, ecco la sua ammissione: “Lì in mezzo è il mio posto preferito … In quella posizione io sono felice e contento perché, al di là di tutti gli accadimenti e delle storie, ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse avere”. Parole di grande apprezzamento per la ex moglie, accolte dall’applauso dello studio. “Tu sei ancora pazzo di lei”, continuava Mara Venier. De Martino però a glissato senza confermare né smentire ma, a ben rifletterci, le parole profonde e cariche di stima che ha usato per descrivere la Rodriguez sono la prova del persistere di un grande legame tra loro.

Stefano ha poi parlato del rapporto con il padre, ballerino professionista anche lui e che inizialmente ha tentato in tutti i modi a dissuadere il figlio dall’intraprendere la sua medesima professione. Durante un collegamento con la casa paterna, l’ex ballerino di Amici si è rivolto direttamente al padre: “Suo padre è andato via di casa prestissimo. Adesso che sono genitore anche io mi rendo conto di cosa possa significare essere un padre senza mai averne avuto un. Voglio dirgli: ‘Sei stato veramente in gamba. Grazie'”. Il rapporto tra loro non è sempre stato facile …