Stefano De Martino gossip news: l’ex marito di Belén Rodriguez si mette a nudo in una intervista esclusiva, ospite del nuovo programma Rivelo condotto da Lorella Boccia, su Real Time. L’ex ballerino di Amici ha rivelato di non essersi più innamorato dopo la sua storia con Belén, madre di suo figlio Santiago. La Rodriguez è stata il suo grande amore e per lei ci sarà sempre. Stefano non ne fa mistero. L’intervista andrà in onda venerdì 16 novembre alle 23:45 e già in queste ore circola in rete qualche anticipazione sulle dichiarazioni di De Martino. Stefano De Martino non ha mai nascosto di nutrire un profondo affetto nei confronti della showgirl argentina – nella recente intervista rilasciata a Domenica In ha speso per lei parole davvero belle – nonostante il travagliato divorzio preceduto da tira e molla e momentanee separazioni. Il sentimento di stima reciproca, nonostante i problemi, nel corso del tempo è rimasto immutato e la ex coppa, anche per il bene di Santiago, ha un rapporto felice e armonioso.

De Martino ha rilasciato una serie di confessioni piuttosto romantiche, spiegando di non avere amato più nessuna donna dopo la fine del matrimonio con la argentina. e tutti sappiamo che dopo la separazione tra lui e la influencer Gilda Ambrosio c’è stata più che una stretta amicizia. Niente di sentimentale, a quanto pare. “Il matrimonio è la consacrazione di un amore Belén è stata la storia d’amore più bella che ho avuto. Per Belén ci sono e ci sarò sempre. L’ultima donna che ho amato è Belén”.

Il presunto ritorno di fiamma di cui i giornali di gossip parlano da tempo, non è nei piani. “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. È vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie, quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?”. Fan della (ex) coppia, quindi siete avvisati: nessuna illusione!