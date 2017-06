Stefano De Martino a Capri conteso da due bellissime brasiliane della tv

Stefano De Martino, dopo un anno particolarmente fortunato in televisione, si gode il relax a Capri. Arrivato solo ha presto trovato compagnia interessante. A pubblicare le foto dei giochi di seduzione del ballerino più desiderato d’Italia è il settimanale Chi.

Il giovane ha attirato le attenzioni di due bombe brasiliane: l’ex tronista Desirée Popper e la naufraga Dayane Mello. Se durante la giornata Stefano è stato immortalato in piscina mentre si intrattiene con la bella Popper, che sfoggia dei bikini mozzafiato durante la serata è caduto nelle maglie seduttive della Mello.

Il capitolo Belen pare essere sempre più lontano, complici anche le frecciatine che i due si sono lanciati durante le registrazioni di Selfie. La convivenza tra i due ex, stando ai vari rumors, durante il making of del programma condotto da Simona Ventura non è sempre stata facile. I tempi paiono maturi per voltare definitivamente pagina, chissà chi delle due bellissime la spunterà.