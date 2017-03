Stefano Bettarini e Dayane Mello: l’amarezza dell’inviato “Fiducia alla donna sbagliata”

Sembrava fosse amore e invece era proprio un calesse: l’inviato dell’Isola dei Famosi 2017 Stefano Bettarini pareva aver perso la testa per la modella brasiliana Dayane Mello. La donna ricambiava con convinzione sbandierata in tutti i programmi tv questo sentimento, poi di colpo la clamorosa marcia indietro. La Mello ha asserito di non sentirsi la fidanzata dell’ex calciatore. Un fulmine a ciel sereno.

“Il gioco dell’amore è bello solo quando non ci si fa male e non diventa sleale. A volte ci si accorge tardi di avere dato fiducia alle persone sbagliate. E Dayane Mello era evidentemente la persona sbagliata. Che cosa provo? Amarezza. Ma diamo tempo al tempo. Ora ho solo voglia di lavorare ancora di più” così ha commentato la vicenda Bettarini sul settimanale Chi dopo il clamoroso voltafaccia della modella. Soltanto due settimane prima

Dayane aveva dichiarato al settimanale Chi la sua passione per l’ex marito di Simona Ventura: “Io non ho tempo di scherzare e giocare: sono qui che aspetto lui. Con Stefano ci sentiamo tutto il giorno, e anche qui in camerino ci siamo chiamati e mi ha detto: “Sei quello che sei, non hai bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché sei così”.

Dayane avrebbe dovuto raggiungere l’uomo in Honduras: non soltanto ha evitato di mantenere la parola data ma ha preso totalmente le distanza a gran sorpresa.