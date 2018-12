Stefania Orlando suicidio: la drammatica confessione sul suo passato

Stefania Orlando rivelazione shock al settimanale Chi: la showgirl parla del suo periodo buio legato al passato, relativa ad un periodo molto complicato della sua vita. “Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita … Dopo la perdita della mia migliore amica ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana”.

Stefania Orlando ‘salvata’ dal suo compagno

Il compagno Simone, suo futuro marito, l’ha salvata: “Lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta”. La Orlando in quei momenti avrebbe pensato addirittura a togliersi la vita. “È capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita. Sono attimi. Ero sola, non c’era più la mia amica e non avevo un lavoro continuativo che mi avrebbe permesso di distrarmi e non pensare. La mia via d’uscita sono stati i miei tre cani. Li guardavo e capivo che non avrei mai potuto lasciarli”.

Stefania Orlando matrimonio: ecco quando e con chi

Stefania Orlando oggi è un’altra donna. Intervistata dal settimanale Chi, la presentatrice ha annunciato le sue nozze nel 2019. Dopo 11 anni di amore, sposerà il chitarrista Simone Gianlorenzi; il matrimonio tra la presentatrice 51enne e il compagno, 42 anni, sarà celebrato quest’estate. “Mi ero ripromessa che dopo la fine del matrimonio con Andrea Roncato non mi sarei più sposata, avevo perso le speranze, avevo solo smesso di crederci … “, ha detto parlando della sua storia d’amore con l’attore Andrea Roncato (Vedi foto).