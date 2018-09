Stefanel lavora con noi, le offerte di lavoro 2018: posizioni aperte per lavorare nel mondo della moda

La Stefanel S.p.A. è un’azienda veneta che si occupa di abbigliamento. È stata fondata nel 1959 da Carlo Stefanel (1926-1987) come Maglificio Piave, successivamente nel 1980 l’azienda assunse il nome di Stefanel. Controlla i marchi Stefanel e High. È quotata alla Borsa di Milano. Alla fine anni ’80 Stefanel, attraverso una serie di acquisizioni e di accordi internazionali, assume le dimensioni di un grande Gruppo; diversifica la produzione di maglieria aggiungendo abbigliamento sportivo, jeans e prêt-à-porter. Nel settembre 2017 entrano nell’azienda come nuove azionisti al 71% i fondi di private equity Oxy e l’inglese Attestor con un piano di ristrutturazione che vede il ridimensionato della rete dei negozi retail (una sessantina le chiusure), lo sviluppo del wholesale, lo spostamento in Europa della produzione che per il 70% avviene nel Far East in modo da riposizionare il marchio e portarlo dal segmento del lusso a quello dell'”abbordable quality”, cioè ad un livello un po’ al di sopra di Benetton e Zara. Ma la congiuntura fiacca del mercato rischia di far saltare la tempistica, nel 2017 il fatturato è calato del 6,5 e l’indebitamento è salito nei primi mesi del 2018 dai quasi 40 milioni del 2017 ai quasi 60 di fine giugno. Oltre a tutto si è dimesso dopo soli sei mesi l’amministratore delegato Cristiano Portas, incarico ricoperto ad interim dal presidente di Oxy, Stefano Visalli.

Stefanel offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Stefanel, opportunità nel mondo della moda. La celebre azienda veneta di abbigliamento è alla ricerca di figure professionali da inserire in sede. Possibilità lavorative, inoltre, anche per diplomati, laureandi e neolaureati grazie ad alcuni stage. L’azienda è alla ricerca di personale per incrementare l’organico presente in sede, a Ponte di Piave, in provincia di Treviso. Sono previste, inoltre, possibilità di stage, adatti a laureandi o neolaureati in Economia Aziendale o Finanza. Di seguito le posizioni attualmente aperte:

Stefanel offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum vitae sul portale Lavora con Noi del gruppo Stefanel. Dopo aver caricato il proprio CV verrete contattati da un addetto alle risorse umane che darà il via all’iter di selezione.