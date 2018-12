Stash dei “The Kolors” di nuovo single: «La mia ex non è riuscita a capire!»

Antonio Stash Fiordispino, meglio noto semplicemente come Stash dei The Kolors, ha chiuso definitivamente la storia d’amore con Carmen Fiorentino circa un anno fa. A distanza di tempo il giovane ha rivelato i motivi della rottura con la sua ex, aggiungendo anche che al momento non può fare altro che restare single. La voce dei The Kolors, che è stato fidanzato con la bella giornalista per quasi dieci anni, dunque prima che diventasse famoso grazie al programma Amici di Maria De Filippi, ha affermato con tranquillità: «Da quando sono diventato noto ho difficoltà a mantenere la quotidianità in un rapporto sentimentale. Sia per rispetto della persona che ho accanto, sia per non farla star male, rinuncio ad avere una storia adesso!».

Il giovane ha aggiunto che la sua ex non è stato in grado di supportarlo fino in fondo nel suo lavoro: «È stato questo il motivo per cui mi sono lasciato con la mia ex: non è riuscita a capire che se una ragazza mi chiede una foto, anche se sono arrabbiato, sorrido e la faccio, perché quella persona supporta il mio progetto e in quell’istante sto lavorando. È grazie a lei, a tutte le mie fan, che sto vivendo il mio sogno!». Del resto il prezzo della notorietà è proprio questo: non avere privacy. A quanto pare il giovane lo ha messo in conto, la sua ex no. Tuttavia Stash non rinnega nulla della storia vissuta: «Il nostro amore è stato tenero e penso che lei sia una delle ragazze più in gamba che abbia mai conosciuto. Non ci siamo lasciati con rabbia, lo abbiamo fatto con molta tranquillità!». Cosa si augura per il 2019 il leader dei the Kolors? Beh, la speranza di incontrare l’anima gemella c’è sempre: «A 30 anni desidero una complicità con la donna con cui non vai solo a letti, ma ci fai anche l’amore!», queste le parole del ragazzo che quest’anno è Professore ad Amici di Maria De Filippi, il programma che gli ha regalato la fama e che continua a dargli enormi soddisfazioni.