St. Oscar della Moda 2017: a Michele Miglionico il Premio per l’Eccellenza dell’Alta Moda

Giunto alla sua 5° edizione, il Premio “St. Oscar della Moda” è stato riconosciuto allo stilista Michele Miglionico. La statuetta in oro, realizzata dal Tari – polo produttivo e fieristico di gioielleria e oreficeria più grande del Sud Italia – è stata conferita allo stilista quale Eccellenza dell’Alta Moda che si è distinta a livello nazionale e internazionale.

L’evento si è svolto nella splendida corte interna del XIII secolo di Palazzo Caracciolo M Gallery by Sofitel, ideato per premiare le Eccellenze della Moda, della Bellezza e del Giornalismo,ed è stato presentato dal giornalista Alessandro Cecchi Paone e dalla modella e show girl croata Nina Moric.

L’evento ha visto inoltre il patrocinio del Comune di Napoli, Casartigiani di Giuseppe D’Amore, la partnership con la onlus Africa Enjoy e la direzione artistica di Steven Giuseppe Torrisi, ex ballerino d’eccellenza, che vanta una carriera trentennale nel mondo della moda, dello spettacolo e della danza. Oltre allo stilista Michele Miglionico, la giuria presieduta dalla giornalista Cinzia Malvini e dal produttore televisivo Nando Moscariello, ha riconosciuto la statuetta oro “Premio St. Oscar della Moda” agli stilisti Gianni Calignano, Nino Lettieri e Carlo Alberto Terranova. La statuetta in platino è andata invece alla stilista Teodolinda Quintieri. Un particolare riconoscimento in Memoriam con la statuetta nera “Premio St Oscar della Moda” è stato dedicato allo scomparso designer Fausto Sarli.