SsangYong Rexton 2017 prezzo e news: le prime immagini del nuovo SUV

Sono state svelate le prime immagini di SsangYong Rexton 2017, la nuova generazione del SUV rivisto sia nei contenuti sia nel design. Tra le novità, la vettura presenterà una dotazione tecnologica del tutto rinnovata nonchè una maggiore attenzione nelle rifiniture dell’abitacolo. Ecco i dettagli…

Sono apparse anche sulla pagina Facebook ufficiale SsangYong Global le prime immagini di SsangYong Rexton 2017, il nuovo SUV della casa automobilistica coreana. La seconda generazione del SUV più grande del brand ha preso forma sulla base del concept LIV-2, presentato nel 2016 al Salone di Parigi. Osservando le immagini, è possibile notare sin da subito le novità apportate alla carrozzeria: il nuovo SUV – che arriverà sul mercato europeo nei prossimi mesi – avrà la parte frontale rivisitata con una nuova griglia nonchè paraurti e passaruota di maggiori dimensioni, caratteristica che conferisce robustezza e solidità al veicolo.

SsangYong Rexton 2017 è stato però rivisitato anche negli interni: dall’immagine condivisa, infatti, è possibile notare come la casa automobilistica coreana abbia migliorato la qualità dei rivestimenti e delle finiture ma anche della dotazione tecnologica del nuovo SUV. All’interno della vettura, infatti, sarà presente anche un nuovo sistema di infotainment con display touch da 9,2 pollici integrato con Android Auto, Apple CarPlay e Mirror Screen. Non mancherà nemmeno la telecamera con visuale a 360 gradi sulla vettura. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, le ultime indiscrezioni parlano di un motore benzina turbo Gdi da 2.0 litri mentre il diesel potrebbe essere un 2.2 litri da 178 cavalli con cambio automatico a 8 marce. Il SUV sarà disponibile sia con trazione posteriore sia con trazione integrale: per quanto riguarda il prezzo, invece, dalla casa coreana non è arrivata ancora nessuna informazione.