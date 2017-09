Ssangyong Rexton 2017: il nuovo SUV sbarca al 67/o Motor Show Internazionale di Francoforte (FOTO)

Il debutto della nuova vettura è stato commentato così da Johng-sik Choi, CEO di SsangYong Motor: “A brevissima distanza dal lancio di Tivoli, con cui SsangYong ha imposto nuovi standard nel segmento dei SUV compatti di fascia economica, il nuovo Rexton è un’ulteriore dimostrazione del processo di rigenerazione che sta attraversando il brand dopo gli ingenti investimenti fatti da Mahindra. Si tratta della prova tangibile della nostra rapida evoluzione a brand mainstream e azienda specializzata nella produzione di SUV e 4×4.”

Rexton è l’ennesimo nuovo modello della sempre più evoluta gamma SsangYong. Segue infatti l’introduzione di Tivoli (2015) e XLV (2016) e persegue l’obbiettivo dell’azienda di aggiungere un nuovo modello ogni anno per i prossimi tre, tra cui una variante pickup derivata da Rexton in arrivo nel 2018. Oltre alla progettazione sempre più aderente alle necessità e ai gusti Europei gli sforzi dell’azienda si sono inoltre concentrati sulla creazione di nuove opportunità di crescita con lo sviluppo di veicoli elettrici ed ecologici. “Credo che tutti rimarranno esterrefatti dalla qualità di questa nuova vettura. Si tratta di un enorme progresso rispetto al modello che va a sostituire ed è già stata accolta molto bene sul mercato coreano”.

La vettura ha il carattere di una ammiraglia; con una size impression notevole e una dotazione a bordo che la pone ai vertici della categoria per completezza, comfort e sicurezza attiva e passiva. Ulteriormente affinate anche silenziosità e guidabilità, grazie anche al vasto uso di acciai speciali nella vettura. Il nuovo Rexton per i mercati europei verrà lanciato a settembre in occasione della IAA di Francoforte e sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da metà Ottobre 2017.

I punti di forza della nuova Ssangyyong Rexton 2017: