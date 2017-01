Sportivi più pagati del 2016: ecco la classifica e le cifre da capogiro

Chi sono gli sportivi che nel 2016 sono stati in assoluto i più pagati? Ecco la classifica con le cifre da capogiro. Primo posto, nemmeno a dirlo, per il calciatore Cristiano Ronaldo che ha guadagnato 56 milioni di euro più 32 milioni derivanti dai contratti pubblicitari. Secondo posto per il collega Lionel Messi che chiude l’anno con 53,4 milioni di euro a cui si aggiungono 28 milioni degli sponsor. Terzo posto per il cestista James LeBron che dalla sua squadra ha percepito 23,2 milioni di euro e dai contratti pubblicitari ben 54.

Quarto posto per il tennista Roger Federer che come sportivo vanta un contratto di “soli” 7 milioni di dollari, ma si è rifatto alla grande con la pubblicità guadagnando la cifra astronomica di 60 milioni. Quinto posto per un altro cestista statunitense: Kevin Durant che si è assicurato dal suo team un ingaggio da 20 milioni di dollari più 36 milioni di extra grazie agli sponsor.

La classifica prosegue poi con il tennista Novak Djokovic, il re del football Cam Newton, il golfista Phil Mickelson, il suo collega di green Jordan Spieth e e il cestista Kobe Bryant.