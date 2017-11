“Splendida Persia”: al Museo del Bijoux la magia dei gioielli persiani

Dall’Antica Persia sino ai giorni nostri, un viaggio nella storia attraverso i gioielli: è questo ciò che propone il Museo del Bijoux di Casalmaggiore all’interno della mostra “Splendida Persia.Visioni nel gioiello”, allestita dal 25 novembre sino al 28 gennaio 2018. Per la prima volta in Italia, quest’esposizione – collaterale al progetto Stupor Mundi – riunisce per la prima volta in Italia il fascino della cultura persiana, concentrandosi sul mondo del gioiello e sulle sue molteplici e affascinanti dimensioni.

La mostra “Splendida Persia. Visioni nel gioiello” offrirà quindi al pubblico la possibilità di ammirare dalle prime manifestazioni di preziosi agli albori della civiltà umana, passando all’estetica e ai simboli della religione islamica e alle tradizioni orafe delle popolazioni nomadi, fino al paesaggio contemporaneo tra arte, design e moda, dall’Iran all’Italia e viceversa. Curata da Bianca Cappello e Sogand Nohaba, l’esposizione proporrà un percorso espositivo articolato in in 4 temi fondamentali.

In particolare, “Splendida Persia. Visioni nel gioiello” esporrà un prezioso nucleo di gioielli e perle archeologici provenienti dalla regione dell’antica Mesopotamia, la produzione di gioielli contemporanei di alcuni designer di spicco iraniani che vivono tra Iran e Italia e un’ interessante ed inedita selezione di splendidi gioielli fantasia Made in Italy dagli anni ’60 al 2000 realizzati dai grandi nomi della bigiotteria italiana e ispirati all’iconografia, ai colori e alla poesia persiana. Infine, l’ultima sezione della mostra sarà dedicata all’intreccio interculturale nato dall’ultima generazione di giovani talenti iraniani che, studenti all’interno del corso di Design del Gioiello dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, hanno realizzato gioielli di grande forza vitale e concettuale. Maggiori info sul sito ufficiale del Museo del Bijoux di Casalmaggiore.

In copertina: Museo del Bijoux di Casalmaggiore on Facebook