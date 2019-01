Spice Girls: di nuovo insieme e non solo per il tour, in arrivo un film d’animazione

In una recente intervista a “Billboard” Simon Fuller, manager del noto gruppo britannico, ha rivelato che le Space Girls sarebbero tornate insieme non soltanto per un tour di concerti, ma anche per un film. Il piano sarebbe già avviato. A parlarne era stato già ad inizio settimana il “Sun”, che aveva però svelato l’altra faccia della medaglia: le cantanti erano pronte a cimentarsi in un lungometraggio per il cinema, ma nessuno pareva interessato a produrlo né tantomeno a distribuirlo. Il manager però non ha dubbi: il film si farà e non sarà il solo progetto realizzato dalla band al femminile: «Sono un fenomeno globale. Sono più attuali che mai, ora, ed è fantastico. Sono davvero felice per le ragazze. Se lo meritano. Quello che posso dirvi è che faremo molte cose entusiasmanti. Un film d’animazione, e nuovi progetti in arrivo!». Non soltanto quindi bollirà in pentola un tour nel Regno Unito, tra maggio e giugno 2019, che vedrà Le Space Girls tornare a cantare dal vivo, ma anche un film e non uno qualunque, ma d’animazione.

Una pellicola attesissima dai fan del gruppo che negli anni ’90 spopolava come nessun altro ed era in vetta alle classifiche di tutto il mondo. In realtà tale annuncio alla vigilia della reunion per il tour, che vede a Cardiff il prossimo 27 maggio la prima tappa, non stupisce: secondo Andrew Parsons, amministratore delegato di Ticketmaster, la vendita di biglietti per le date già annunciate del tour 2019 ha battuto ogni record e ogni aspettativa. Stando all’azienda: «Il nostro sito è stato preso d’assalto da milioni di persone alla ricerca di biglietti. Ad un certo punto ci siamo ritrovati con 700.000 richieste arrivate nello stesso momento. Significa che potrebbero tenere un concerto a sera per un anno e fare sempre il tutto esaurito!». Pertanto un film d’animazione su Geri, Mel B, Mel C ed Emma si annuncia come un grande successo. Chissà che anche Victoria Beckham non aderisca al progetto, è lei, infatti, la più restia a ricomporre il quintetto nato nel 1994, simbolo del ‘girl power’.

Per le Spice Girls un film al cinema non sarebbe certo il primo: nel 1997 le ragazze avevano interpretato loro stesse in Spice Girls – Il Film, diretto da Bob Spiers. Al botteghino la pellicola ha ottenuto un risultato di pubblico straordinario con oltre 80 milioni di dollari incassati, a stroncarlo invece la critica che giudicò pessima la recitazione delle cantanti. Chissà, forse all’epoca nessuno avrebbe mai pensato ad un ritorno delle Spice Girls sul grande schermo. Un cartone animato è soltanto in programma? Si vocifera anche di un nuovo album. Non ci resta che attendere. Cosa avranno in serbo per noi le eterne ragazze Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner e Melanie Chisholm?