Wanda Nara e Mauro Icardi: continuano le vacanze di lusso della famigliola a Ibiza, dove la coppia è arrivata a bordo di un aereo privato per poi affittare un mega yatch a due piani, sul quale si diverte insieme a figli ed amici. Ecco la foto di “Diva e Donna” che li ha immortalati pochi giorni fa. Abiti firmati, comfort extra lusso, una vacanza social e ostentata la loro.

Ma in queste ore di Wanda Nara si parla per altri motivi: l’account Twitter Vengadora de Boludes ha diffuso in Rete le immagini della moglie e agente dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, abbracciata al marito al mare. Le immagini sono impietose: la 31enne madre di 5 figli, che sui social si mostra sempre in abiti succinti e bikini striminziti, ostentando una fisicità prorompente e letteralmente perfetta, appare invece in tutta la sua umana imperfezione. Altro che forme giunoniche, sode e armoniose! Le foto che stanno facendo il giro del web ci mostrano invece una Wanda Nara visibilmente appesantita, con la pancetta flaccida, il lato ‘b’ e le cosce bucherellati dalla cellulite. Insomma, un’altra persona. Le immagini patinate che lei diffonde con orgoglio su Instagram non corrisponderebbero al vero, a quanto pare.

“Son buenos los filtros de Instagram…”, si legge nel Tweet birichino, che dunque attribuisce ai miracolosi effetti dei filtri Instagram la (fittizia) sinuosità e perfezione del fisico della signora Icardi. Il tweet ha riscosso molta popolarità, alcuni follower hanno preso le difese della eccentrica Wanda, sottolineando che ha avuto cinque figli. Il punto però non è questo ma il fatto che ci sia una evidente discrepanza tra le foto in questione e quelle che invece vediamo sull’account Instagram della biondissima e sempre fashion Wanda. Senza dubbio è un corpo normale, però non è quello che mostra. È difficile la vita senza i filtri di Instagram”. Chi la difende scrive in suo sostegno: “Tutti su Instagram mostrano una realtà diversa”.