Spiagge vip, Valentino Rossi: continua a gonfie vele la storia d’amore tra il campione del Moto GP e la sua nuova fiamma, giovanissima modella, Francesca Sofia Novello. Fisico statuario, 24 anni, studentessa di giurisprudenza e modella di lingerie. E’ lei ad aver rapito il cuore del ‘Dottore’. Rossi si sta godendo un po’ di relax nella breve pausa estiva del campionato 2018 di MotoGp, reduce dal secondo posto al Sachsenring, al Gp di Germania, e si dedica alla sua compagna. A 39 anni suonati, il nove volte campione del mondo di MotoGp riesce ancora a stupire e ottenere risultati importanti, anche in campo sentimentale!

Eccolo paparazzato con Francesca in barca, le effusioni sono bollenti. ‘Diva e donna’ li ha immortalati avvinghiati, la modella 24enne indossa solo lo slip del bikini. A bordo del suo lussuoso yacht da 20 metri, il Titilla II, mentre solca le acque al largo di Pesaro, Francesca Sofia Novello sfoggia un topless da urlo. Forme giunoniche e un fisico statuario, Valentino Rossi è stregato da lei.

Anche il papà Graziano di recente ha detto la sua in merito alla nuova relazione sentimentale di suo figlo. E l’impressione datagli dalla bella Francesca è a dir poco ottima: “A me l’ha già presentata, ho conosciuto anche i genitori” – ha detto a SPORTfAIR – “Lei è una ragazza molto dolce e molto carina, quindi potrebbe essere senz’altro la donna giusta per continuare la vita civile di Valentino fuori dalle corse. Fin quando Valentino correrà quella dei figli è una situazione troppo impegnativa per poter essere portata avanti insieme alle corse. Ci penserà un po’ più avanti credo, sicuramente gli piacerebbe molto avere un figlio, però al momento deve continuare il suo lavoro …”.