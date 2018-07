Spiagge vip: Sarah Jessica Parker, la star americana di Sex and the City ama l’Italia ed è sbarcata nel nostro paese da qualche giorno. Quest’anno ha scelto di trascorrere un periodo di vacanze nel Belpaese. Prima a Portofino poi a Marzamemi, nota località turistica della Sicilia meridionale, poco distante dalla barocca Noto. Capelli raccolti e occhialoni da diva, costume intero nero, occhiali in tinta e capelli raccolti, l’attrice icona di stile in tutto il mondo, si è presentata ai fan, ai curiosi e ai paparazzi che l’hanno avvistata sulla terrazza di un hotel di Portofino, dove è arrivata nei giorni scorsi per trascorrere parte delle sue vacanze italiane.

L’attrice statunitense, l’amata ‘Carrie Bradshaw’ nella celebre serie tv “Sex & the City”, è stata avvistata pochi giorni fa nel piccolo borgo ligure, ha immortalato e pubblicato su Instagram alcuni momenti del suo soggiorno italiano. Le foto evidenziano la sua attenzione per i dettagli, i particolari tutti italici della cornice del suo soggiorno a Portofino. Scatti e selfie dedicati alla poesia dei balconi fioriti, al buon cibo italiano e ai simboli della dieta mediterranea ovvero i pomodori e il basilico. Eloquente la didascalia al post: “Italia deliziosa, pomodorini freschi e basilico”.

Lasciata Portifino, l’affascinante Sarah Jessica Parker è stata paparazzata a Marzamemi, in Sicilia. Nonostante dei grandi ed avvolgenti occhiali da sole e un cappello da turista le camuffassero il volto, i più attenti l’hanno subito riconosciuta. Subito è iniziata la corsa ai selfie insieme a lei. Eccone un esempioChi l’ha riconosciuta, nonostante cappello e occhiali da sole, non ha potuto fare a meno di scattare un selfie e di pubblicarlo sul suo profilo Istagram.