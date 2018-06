Spiagge vip Michelle Hunziker: ecco dove si trova in vacanza la showgirl svizzera

Spiagge vip Michelle Hunzker: la bella conduttrice si sta godendo un periodo di vacanza nel mare di Capri. Splendida e sempre sorridente, la showgirl dopo un inverno di successi professionali – primo fra tutti quello di Sanremo 2018 al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino – sta vivendo un periodo di meritato riposo dalle parti di Sorrento.

Dopo l’avventura di Vuoi scommettere?, programma di Canale 5 condotto insieme alla figlia Aurora in qualità di inviata, Michelle Hunziker e la sua splendida famiglia si stanno rilassando nella costiera amalfitana, come documentano diversi scatti pubblicati via social che la ritraggono raggiante e sempre in splenda forma. Michelle si è lasciata immortalare due volte: la prima mentre fissa l’obiettivo davanti a sé, sullo sfondo il mare campano e la dedica: “La costiera Amalfitana…ogni volta che vengo qui, mi travolge una particolare magia. Qui tutto profuma di genuino, la gente è spontanea, divertente e generosa. Sono qui per lavoro, ma i pochi momenti passati…valgono oro!”.

Il secondo scatto invece la ritrae di profilo, al tramonto, con i capelli raccolti e sullo sfondo sempre il mare. Foto entrambe apprezzate dai fan, che non hanno lesinato complimenti tra i commenti ai due post. Bellezza del soggetto e cornice suggestiva, un mix fantastico che ha messo in risalto la beltà dell’amata conduttrice svizzera. Ormai anche un po’ italiana!