Spiagge vip, Massimo Giletti ha scelto la Versilia per rilassarsi. A destare scalpore è la bellissima ragazza che sta al suo fianco. Si tratta della avvenente giornalista sarda, Eleonora Boi, che il gossip vuole legata sentimentalmente a Danilo Gallinari, giocatore di basket internazionale che gioca e vive a Los Angeles. La domanda, dopo aver visto gli scatti di Novella 2000 che li ritraggono in sintonia, complici e con i lettini vicini al mare in Toscana, è inevitabile: che ci fanno insieme i due giornalisti? C’è del tenero tra loro?

Il celebre conduttore, reduce da un grande successo di pubblico con Non è l’Arena su La7, si trova a Forte dei Marmi per condurre il premio “Il pallone di marmo”, che ha assegnato il riconoscimento all’ex allenatore della Nazionale italiana di calcio, Gianpiero Ventura, ed ha colto l’occasione per godere qualche giorno del sole e del mare della Versilia. Chi si sarebbe mai immaginato di vederlo al mare in compagnia della affascinante giornalista sportiva di Mediaset, seguitissima sui social e in continua ascesa professionale?

I due, infatti, sono stati “pizzicati” in riva al mare in compagnia dell’amica di lei, Mihaela Bodnar, dal settimanale Novella 2000. Eleonora Boi, sebbene lo scorso anno si fosse a lungo parlato di una sua presunta liaison con il giocatore di basket Danilo Gallinari, non sarebbe al momento impegnata sentimentalmente. Giletti, eterno latin lover e scapolo d’oro della televisione italiana, dopo la relazione con Angela Tuccia, già valletta de L’eredità, pare essere di nuovo single. In queste ore si fa un gran parlare della strana ‘coppia’ al mare. Novella 2000 ricorda che qualche anno fa Giletti aveva rivelato che il suo problema è “la continuità, la durata di una relazione. Finita la passione iniziale, spengo l’amore”, e di essere più saldamente impegnato con il suo Lavoro. Eleonora e Massimo negli scatti del settimanale di gossip sono apparsi in perfetta sintonia, sorridenti e ‘in coppia’ anche in occasione di una partita di calcio balilla. Lui 56 anni e lei 32, si sono goduti il sole e il mare di Forte dei Marmi per ricaricare le batterie in vista della nuova stagione televisiva che li vedrà entrambi protagonisti. Come si legge sul sito di Novella 2000. Possibile che tra loro stia scoccando la ‘scintilla’ …? Nel dubbio, intanto, il gossip … impazza!