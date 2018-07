Prosegue a gonfie vele non solo la relazione d’amore ma anche le lunghe vacanze estive della coppia vip formata dall’attore Luca Argentero e la sua fidanzata Cristina Marino, sexy modella e attrice. Dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania, è stata la seducente Cristina a rapire il cuore dell’ex gieffino. Bella e ‘selvaggia’, dal fascino acqua e sapone, Cristina Marino appare in posa in una serie di scatti con il panorama mozzafiato di Mykonos, cornice perfetta per il suo fisico scultoreo e la folta chioma di capelli biondi e mossi.

Scatti intriganti e i colori meravigliosi arrivano dalla Grecia ad immortalare attimi di vacanza della coppia, che da due anni ormai appare inseparabile. Non amano molto i paparazzi, ma Luca e Cristina interagiscono con i propri follower via Twitter ed Instagram. E’ soprattutto l’attore a scegliere le pose perfette per la sua Cristina, musa ispiratrice dalla bellezza intrigante. Da Gallipoli e la Sardegna, qualche settimana fa, adesso la coppia si è spostata nella splendida isola greca di Mykonos, le foto raccontano il resto.

Dal viso traspare “Malegria”, scrive Cristina a commento dello scatto in topless, fusione di allegria e malinconia; i follower della bella attrice dimostrano di gradire eccome tanta beltà. Sguardo profondo, labbra carnose, capelli fluenti, la bellezza di Cristina è da mozzare il fiato. La Marino si gode le vacanze con il suo amore, fotografo per l’occasione, tra scatti intriganti e pose maliziose. La bella modella e attrice mostra con orgoglio il suo fisico super scolpito grazie al fitness su Instagram. E i follower apprezzano decisamente. Tra loro c’è anche il fidanzato!