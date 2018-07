Vacanze 2018 spiagge vip: dove si stanno divertendo al mare le vip nostrane? Basta fare un salto sui profili social ed ecco le gallerie fotografiche che da Ibiza e Formentera, passando per Mykonos, arrivano in Italia ci mostrano cantanti, showgirl e modelle spiaggiate al sole di spiagge paradisiache. Michelle Hunziker, che di recente abbiamo visto sui social nella Costiera Amalfitana, in questi giorni si sta godendo alcuni giorni di vacanza a Milano Marittima in famiglia, con mamma Ineke e la figlia Aurora Ramazzotti accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza. Per evitare i paparazzi hanno però preferito non calcare la spiaggia ma fare gite in barca e divertirsi con lo sci nautico in mare aperto.

Emma Marrone, invece, dopo avere concluso a Napoli il suo tour dei palazzetti italiani ha scelto di godersi il meritato relax in Sardegna. La cantante resa famosa dal talent di Maria De Filippi “Amici”, dove ha vestito anche il ruolo di coach, ha scelto il litorale sardo, e si trova in questi giorni a Porto Rotondo insieme ad alcuni amici. Il settimanale “Nuovo” l’ha paparazzata in spiaggia in grande forma con indosso un mini bikini nero mentre si fa spalmare la crema solare e poi fare un massaggio dall’amico Francesco.

Cristina Chiabotto invece è stata immortalata in barca a Capri. Dopo la fine della relazione decennale con Fabio Fulco, la ex Miss Italia è di nuovo innamorata. Il fidanzato è il manager Marco Roscio con cui è stata fotografata sempre da da “Nuovo” mentre si gode il sole e il mare della Costiera. Proprio in queste ore la Chiabotto si è mostrata su Instagram insieme al nuovo amore. Amoregiano e sorridono in uno scatto molto bello. “A volte non esistono parole. M&C #kissday”, scrive a margine dello scatto.