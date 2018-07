Spiagge vip: la Versilia super gettonata dai personaggi noti, ecco chi

Spiagge vip: la Versilia e in particolar modo Forte dei Marmi, è sicuramente tra le più gettonate località turistiche balneari d’Italia amate dai personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Qui popolarissimi locali come la Capannina o il Twiga di Flavio Briatore, dove i vip si incontrano per serate all’insegna del divertimento e del lusso.

E a proposito di vacanze eleganti e di alto livello, in questa estate 2018 già diversi personaggi noti sono stati paparazzati nelle spiagge toscane in questi inizi di Luglio. La lista dei nomi non fa che allungarsi: confermata anche quest’anno la presenza di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, avvistati a La Romanina di Marina di Massa, dove hanno casa. A scegliere la Versilia e dintorni, con Forte dei Marmi in testa alle preferenze, anche Federico Chiesa, centrocampista della Fiorentina, immancabile d’estate alla Capannina di Forte dei Marmi. Immortalato in vacanza a Marina di Pietrasanta Leonardo Bonucci, che proprio in questa località di villeggiatura ha acquistato una villa. Sul suo profilo social in questi giorni è possibile notare notare dei selfie che lo ritraggono in pieno relax con moglie e figlio; Bonucci foggia il suo nuovo look biondo platino e inaugura la nuova villa a cena con un gruppo di amici.

Presente in Versilia anche Alice Bregoli, moglie di Alberto Gilardino, fotografata in relax al bagno Roma Levante di Forte dei Marmi e, sempre in zona, allo storico Fortino, il ‘mitico’ Paolo Rossi e il comico e conduttore Giorgio Panariello, i quali hanno presenziato all’apertura della mostra dedicata a Pablito. Panariello, accompagnato dalla giovane e bella fidanzata, Claudia Capellini, si è poi con lei spostato in spiaggia. Anche Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, è in vacanza a Forte dei Marmi. A scegliere questa gettonatissima località di mare anche l’attrice americana Zoe Saldana a Forte dei Marmi, e Sara Tommasi , che sarebbe stata avvistata al Twiga Beach di Marina di Pietrasanta. Paparazzata sempre lì anche la bella modella venezuelana ed ex gieffina, Aida Yespica, appena rientrata dalla Maldive dove ha trascorso delle vacanze romantiche con il suo commercialista, nuovo compagno.