Spiagge vip: Ilaria D’Amico al mare senza il suo Buffon ecco dove (FOTO)

Spiagge vip: Ilaria D’Amico continua le se vacanze al mare, ma i paparazzi la immortalano senza il suo Gigi Buffon. Per il neo portiere del Paris Saint-Germain è infatti già tempo di ritiro e allenamenti per la preparazione atletica per l’inizio della nuova stagione calcistica, e i primi impegni chiamano. Le compagne dei calciatori invece continuano a godersi la bella vita in totale relax insieme ai figli. E’ il caso della bella giornalista e conduttrice di Sky.

Mentre infatti Gigi Buffon ha esordito nelle prime amichevoli del Paris Saint Germaine (registrando un flop) Ilaria D’Amico aspetta la ripresa del campionato italiano a Marina Di Massa, con lei i due figli, Pietro, avuto dall’ex Rocco Attisani, e il piccolo Leopoldo Mattia, figlio dell’ex della Juventus. Per lei ancora giorni di riposo, sole e mare in vista del ritorno in tv. Sì, perché rivedremo l’affascinante giornalista condurre su Sky l’approfondimento sulle partite della Champions League. Al momento – così vuole il gossip – la bella Ilaria infatti non seguirà il suo Gigi a Parigi.

La loro storia d’amore va comunque a gonfie vele. Ovunque vengano paparazzati l’immagine che danno è sempre di totale sintonia, armonia e felicità. Del resto proprio Buffon di recente in una intervista ha definito “per la vita” l’amore e il forte sentimento che lo legano alla sua Ilaria. La coppia non ha commentato le recenti ‘polemiche’ a distanza sollevate dalla ex moglie del portiere, Alena Seredova, la quale ha manifestato in un intervista un certo malessere per i suoi due figli, che avrebbero visto il papà a letto con una donna che non è la loro mamma, rimanendone turbati. Riservati con la stampa, Ilaria e Gigi vanno avanti per la loro strada senza voltarsi, senza alimentare attriti. Intanto i rumors parlano di possibili nozze a sorpresa a breve, chissà … La D’Amico intento si rilassa a Marina di Massa, in vacanza in Toscana. Sempre bellissima ed elegante, è stata immortalata in spiaggia con copricostume nero e gli occhiali da sole. In tanti l’hanno riconosciuta, del resto come si poteva non notare cotanta bellezza?