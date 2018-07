Spiagge vip: Giorgia Palmas vacanze da sogno alle Bermuda, ma Filippo Magnini non c’è. La showgirl sarda ha infatti ‘tradito’ la Sardegna e il fidanzato per il suo amore più grande … la figlia Sofia! Tenera e premurosa con la sua piccina, la ex velina sarda ha dedicato del tempo solo a lei dedicandole una vacanza speciale e programmata da tempo.

Giorgia Palmas mamma premurosa fa un regalo speciale a sua figlia

Spiagge vip, Giorgia Palmas reduce da una vacanza da sogno alle Bermuda. Un posto incantevole, un viaggio meraviglioso trascorso da sola con la figlia e senza il suo nuovo fidanzato, Filippo Magnini. La ex velina sarda, lasciate per un breve periodo la sua Sardegna è volata in quel mare paradisiaco nell’isola dell’Oceano Atlantico per fare un regalo alla sua amata bambina. Momenti preziosi tutti per loro, dove sono nati nuovi ricordi di mamma e figlia da custodire nel cuore.

Giorgia Palmas però ha altro spazio nel suo cuore per il suo compagno che, a quanto sembra leggendo sui suoi profili social, le è mancato e parecchio. “Quanto sei mancato”, ha scritto la showgirl cagliaritana a commento di una foto. Quindi trascorsi giorni indimenticabili con la sua “Sofi”, la bella Giorgia ha fatto le valigie per tornare dal suo lui: “Bye bye Bermuda, andiamo via da questo paradiso con la mente piena di ricordi ed esperienze”.

Giorgia Palmas in vacanza alle Bermuda ma senza Filippo Magnini

La galleria fotografica della showgirl racconta più di mille parole: lei sempre bellissima, con indosso bikini che mettono in risalto il suo fisico mozzafiato ed una abbronzatura invidiabile. A fare da cornice luoghi da sogno, paesaggi incantati, acque trasparenti, “ma il paradiso non è qui”, specifica però la bella ex velina, che nel cuore ha sempre la sua Sardegna, che non manca di visitare ogni estate e sulle cui sabbie bianche convolerà presto a nozze insieme al suo Filippo Magnini.