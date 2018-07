Al cuor non si comanda! Anna Tatangelo, è di nuovo amore con Gigi D’Alessio. Che il motivo della loro rottura non fosse legato alla fine del forte sentimento che li legava da tanto era apparso chiaro da subito, ed ora ne abbiamo conferma. Dalle parole di entrambi, dopo l’annuncio della separazione, si scorgevano infatti spiragli per una possibile riappacificazione, e così è stato. La coppia, di recente paparazzata insieme in occasione di una cerimonia di una parente del cantante napoletano, Gigi e Anna si erano esibiti in coppia davanti agli invitati ed erano apparsi molto sereni e in sintonia. Le foto esclusive del settimanale Chi lo confermano: i due sono insieme in Sardegna in questi giorni.

Così, esattamente un anno dopo l’annuncio della loro separazione Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme. Lo dimostrano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in

edicola da mercoledì 25 luglio. Relax e ritrovata intimità per la coppia di artisti, che stanno alloggiando in una villa in Sardegna. I paparazzi hanno immortalato Anna Tatangelo seduta nel balcone, il suo Gigi le accarezza il viso. Abbracci in spiaggia, corse in coppia sulla moto d’acqua e chi più ne ha più ne metta: le prove che hanno ritrovato l’armonia di un tempo ci sono davvero tutte!