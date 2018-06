Spiagge vip, Gianluca Vacchi a Ibiza: il nuovo balletto è online e fa incetta di like (VIDEO)

Spiagge vip, Gianluca Vacchi sceglie Ibizia per trascorrere le sue vacanze estive 2018. Abbandonata la Sardegna, l’imprenditore, ormai famoso per i suoi balletti su Instagram, ha deciso di spostare la residenza estiva a Ibiza, frequentata da sempre da molti volti noti dell spettacolo. Solo per citare alcuni nomi, nella nota location turistica delle Baleari proprio in questo periodo sono presenti anche Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Iannone e Borriello e Alba Parietti.

E, se torna Gianluca Vacchi, torna ovviamente anche il suo balletto social! Online da poco sul profilo Instagram del miliardario, è già divenuto virale ed è stato accolto con grande consenso dai suoi follower. Il balletto-tormentone è stato sperimentato a Ibiza, dove Vacchi sta lavorando come dj, e passa le giornate nel lusso, alternando momenti a bordo piscina con la fidanzata Sharon Fonseca, modella venezuelana, a quelli dedicati alla sua immagine, dandosi al fitness a al ballo, e alle notti pazze in discoteca a suon di musica, la sua. E in uno dei suoi ultimi video su Instagram, Mr Enjoy insegna al collega Dj Carnage un balletto che riscuote molto successo tra i follower: “Dobbiamo impararlo anche noi!”, scrivono alcuni tra i commenti.

Gli impegni di lavoro che lo vedono in giro per il mondo nei più importanti locali come deejay, hanno indotto il miliardario a mettere in affitto la mega villa della Sardegna alla modica cifra di 270mila euro mese. I fortunati che sono stati suoi ospiti ed hanno avuto la fortuna di varcare la soglia d’ingresso della ‘reggia’, ha raccontato di un lusso senza precedenti, che a volte l’influencer ha messo nelle Stories di Instagram. Il punto adesso è: troverà un inquilino abbiente al punto da poter pagare un affitto così stellare?