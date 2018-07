Spiagge vip, Ibiza è la location di mare più gettonata dai vip italiani e non solo. Tra i tanti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, anche quello di Filippo Inzaghi e la sua nuova fiamma Angela Robusti. Qualche settimana fa il gossip rumoreggiava sulla presunta gravidanza della giovane fidanzata dell’ex calciatore, poi sfumato poiché i diretti interessati non hanno proferito parola sull’argomento. Il tecnico del Venezia ed ex grande campione del Milan è stato paparazzato insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la storia tra loro continua, sembra andare a gonfie vele. Si tratta di Angela Robusti, che partecipò alla trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, dove corteggiava l’allora tronista Luca Onestini.

Domenica pomeriggio Inzaghi era sugli spalti del Bentegodi in occasione di Verona-Atalanta e non era da solo, ma in dolce compagnia. Insieme a lui c’era la giovane e biondissima Angela. E sempre lei è accanto a lui a Ibiza, le foto raccontano del loro feeling bollente in spiaggia. La coppia non ha commentato i rumors sulla presunta gravidanza e intanto è volata al mare, località Ibiza, per le vacanze estive. Ecco gli scatti pubblicati dal settimanale “Vero” che ritrae la coppia mentre trascorre la giornata al mare fra abbracci e coccole piccanti. Dalle forme sfoggiate da Angela, tuttavia, non sembra esserci traccia di una gravidanza! Sembra proprio che non ci sia nessun figlio in arrivo per l’ex playboy oggi felice fidanzato. Giudicate voi: