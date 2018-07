E dopo la breve vacanza all’Argentario con il piccolo Leone, la madre e le sorelle, Chiara Ferragni riunitasi al futuro marito Fedez, vola in Sardegna. I ‘Ferragnez’ da qualche ora sono infatti sbarcati nell’isola per trascorrere un altro pezzo di estate tra lusso e sfarzo, adesso in Costa Smeralda in attesa di trasferirsi poi a Ibiza. E dalla Sardegna la fashion blogger e il rapper spediscono gli inviti per le loro nozze che si terranno in Sicilia, a Noto, il prossimo 1° settembre. Il matrimonio sarà celebrato con rito civile e i festeggiamenti dureranno tre giorni, come già reso noto dalla coppia più social dello showbiz nostrano. Al solito, lo sbarco in Sardegna i futuri sposi lo stanno documentando, passo dopo passo, su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez sonoarrivati sull'isola insieme al piccolo Leone e al cane Matilda. Una incantevole dimora ospita la famigliola al completo. Si tratta di una villa immersa nel verde e con due piscine vista mare. Le foto e i video sulle Stories Instagram mostrano selfie della coppia a bordo piscina, scatti panoramici dal giardino, baci, sorrisi e sfarzo. Tra le altre cose, anche l'invito alle nozze in stile Ferragnez, esagerato. Si tratta di un biglietto pop up con la sagoma di Chiara e Fedez che si baciano: l'immagine è un chiaro rimando al bacio sulla passerella di Cannes quando la blogger indossava un abito lungo rosa da Barbie. Alle loro spalle si intravede un'enorme ruota panoramica (i futuri sposi hanno già annunciato che quella stessa ruota sarà installata a Noto per la festa), palme e fuochi d'artificio con la scritta "The Ferragnez".