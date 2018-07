Spiagge vip, Federica Panicucci fisico al top a 50 anni: le foto ai Caraibi ci mostrano una 50enne strepitosa con una silhouette invidiabile. A giudicare dagli scatti pubblicati su Instagram, il tempo per la bella e rava conduttrice di Canale 5 sembra non passare mai!

Federica Panicucci: bellezza al naturale che sfida le leggi del tempo

La Panicucci sta trascorrendo un periodo di vacanze ai Caraibi e in queste ore ha condiviso sui social con i suoi follower alcuni frammenti delle sue giornate in bikini in una spiaggia mozzafiato. Capelli biondi e lunghi, bikini ridottissimo e occhiali da sole, la conduttrice televisiva è davvero in forma. Il fisico tonico e bello ‘naturale’, armonioso e senza i segni della chirurgia estetica né dell’eccessivo allenamento in palestra. Insomma, Federica Panicucci è un concentrato di naturalezza, semplicità e il risultato del perfetto lavoro di Madre Natura!