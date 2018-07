Spiagge vip, Emma Marrone ancora vacanze: l’abbiamo vista prendere il sole con gli amici nelle spiagge della Costa Smeralda, a Porto Rotondo, ed ora la cantante salentina resa famosa dal talent ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi, non paga di relax, è volata in un’altra isola, la Sicilia. Le vacanze al mare per Emma, dunque, continuano alla grande! Tra le mete scelte dall’artista per questa estate 2018, dunque, le due isole italiane. Proprio in queste ore, infatti, la cantante ha pubblicato su Instagram una serie di foto che la ritraggono sdraiata sulla prua di una barca mentre sta navigando nel cuore del mare siculo. Indossa un costume due pezzi, bicolor, e la posa assunta è da vera diva! Inebriata dal sole, davvero in estasi! Ecco lo scatto:

La didascalia riporta la scritta “Marettimo Grotta del cammello… addio”. Nella foto la si vede con un bikini rosso e nero, comodamente sdraiata su una nave a prendere il sole mentre si rilassa insieme agli amici, immancabili nella sua vita. Dopo il suo tour italiano sta quindi godendosi il meritato riposo in vacanza con amici e colleghi, tra cui la sua manager, la collega Paola Turci e il designer Diego Dolcini. Emma Marrone dà appunto molta importanza all’amicizia, e questi scatti lo dimostrano: “L’amicizia è una cosa seria. Grazie splendori”, scrive.

In altre foto Emma Marrone è ritratta rilassata, con lo sguardo sorridente in compagnia anche della famiglia oltre che degli amici. Sui post social la cantante cita la canzone L’isola che non c’è di Edoardo Bennato: “E ti prendono in giro se continui a cercarla ma non darti per vinto perché c’è chi ha già rinunciato e ti ride alle spalle forse ancora più pazzo di te”. Ancora qualche settimana di vacanze e poi il tour dell’artista riprenderà a settembre. Adesso, però, è il momento di ricaricare le batterie per potere calcare i palchi d’Italia più carica che mai …!