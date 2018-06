Spiagge vip: Elisabetta Canalis al mare in Sardegna sfoggia un seno nuovo di zecca

Celebrità 48

Spiagge vip, Elisabetta Canalis al mare nella sua Sardegna sfoggia un decolleté che sembra nuovo di zecca! Da qualche giorno anche su Instagram il suo seno in foto sembrava ‘lievitato’ all’improvviso, tant’è che i follower più attenti ai dettagli avevano sollevato il dubbio: “Ma si è rifatta il seno?” oppure è incinta. Poiché di seconda gravidanza non se ne vede traccia – il fisico della showgirl è infatti più che mai scolpito, il ventre piattissimo – il dubbio sorge spontaneo: c’è lo zampino del chirurgo plastico?

La showgirl algherese è volata in Sardegna, la sua terra di origine, per trascorrere le vacanze estive con la famiglia, Brian Perri e la piccola Skyler Eva, perché si sa che lei ama tantissimo il mare, soprattutto quello sardo. In questi giorni la bella Ely è stata immortalata dal settimanale Gente mentre fa il bagno nelle splendide acque di Carloforte, dove è impegnata sul set per girare le puntate della nuova serie “L’isola di Pietro”, interpretata da Gianni Morandi. Così tra una pausa e l’altra si è concessa un bel bagno refrigerante e il paparazzo non ha perso tempo: ecco gli scatti che la ritraggono come una sirena, con indosso un bikini colorato striminzito che contiene il seno a dir poco straripante.