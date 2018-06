Spiagge vip Elena Santarelli: le foto al mare con la figlia, ecco dove

Elena Santarelli al mare insieme alla figlia Greta: la showgirl è stata immortalata mentre trascorre dei momenti di relax e tenerezza con la figlia minore in spiaggia, a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Un weekend al mare con la propria piccola per staccare qualche ora dagli impegni di lavoro e dallo stress che lei e il marito stanno vivendo da mesi, alla luce dei problemi di salute del loro secondo figlio. Dedita alla famiglia. Elena Santarelli appare sempre al top, la forma fisica è invidiabile.

Per questa fine giugno la soubrette ha scelto il mare toscano, dove si è ritagliata un piccolo spazio da dedicare a sé e alla sua bambina. Tg Com24 l’ha fotografata sul lettino in spiaggia: “Mamma Elena, addominali scolpiti e fisico al top, è sempre molto premurosa e prima gioca e ride con la bimba sul lettino, mentre si godono un po’ di sole, e poi l’accompagna in acqua, sempre tenendole la mano o portandola in braccio”.

Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi non stanno certo vivendo un bel momento. Il loro bambino, Giacomo, è in ospedale e anche la sorellina – sebbene delicata situazione assorba tutte le energie dei genitori – ha bisogno di attenzioni e coccole. Elena Santarelli dunque in questi giorni la sta portando al mare per farle vivere momenti di spensieratezza come è giusto che sia per un bambino. Non manca come sempre chi sui social la critica immaginando che abbia lasciato solo suo figlio in ospedale ma lei, coriacea, si fa scivolare addosso simil sterili attacchi e tira dritto da brava e coscienziosa madre quale è.