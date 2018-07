Spiagge vip: Chiara Ferragni in vacanza all’Argentario, relax in Toscana per la bella infleuncer prossima alle nozze con il rapper Fedex. Dopo il tanto chiacchierato e criticato addio al nubilato ‘social’ a Ibiza, durato ben tre giorni e all’insegna di lusso e sfarzo, la famosa fashion blogger prosegue le sue vacanze estive. La bionda neo mamma di Leone, 4 mesi al 19 luglio, aveva annunciato via social che sarebbe arrivata in Toscana per quattro giorni di vacanza con Leo, la mamma, le sorelle e la migliore amica. Chiara lo ha fatto pubblicando un selfie alla stazione di Milano attraverso il quale – come suo solito – aveva avvisato i suoi follower dei suoi spostamenti.

Un post che ha superato i 300mila like e che ha incuriosito alcuni utenti visto che durante le sue vacanze in Toscana ci sarà un grande assente: il futuro marito Fedez, appunto. “Con Fede partiamo la settimana prossima per la Sardegna e poi Ibiza”, ha scritto l’influencer in una delle sue Stories in risposta ai fan più curiosi. Questi giorni invece saranno dedicati alla sua famiglia e al piccolo Leone: la Ferragni Family si gode il sole e il mare nel litorale grossetano e alloggia all’Argentario Golf Resort & Spa di Porto Ercole. La 31enne cremonese, ma di origini siciliane per parte di madre, si è fatta immortalare con indosso un lussuoso completino da mare rosso glitterato, gli shorts dal taglio morbido e un top impreziosito da un nodo molto chic sul seno.