Francesco Totti e Ilary Blasi a Mykonos, la vacanza procede a gonfie vele con il Pupone che, mentre la moglie vola in Italia per condurre Balalika, fa il papà a tempo pieno in spiaggai con i loro tre figli. “Lei in onda, Totti sul divano e al mare con i bambini”. “Sì, non è normale? Non lo fanno tutti i papà?”, così la showgirl qualche giorno fa in un’intervista sulle pagine di ‘Fuorigioco’, nuovo inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport. Ed ecco che poche ore dopo l’ex capitano della Roma ha pubblicato su Instagram l’immagine che lo ritrae in acqua, sereno e sorridente, con i suoi figli.

Non è lui il solo personaggio famoso paparazzato in una spiaggia paradisiaca insieme alla consorte in questi giorni. Tanti i volti noti dello sport che si stanno godendo sole e mare in compagnia della dolce metà. L’estate è bollente in Sardegna per Claudio Marchisio, sempre insieme alla moglie Roberta Sinopoli; in quel di Formentera il clima bollente anche per Ciro Immobile avvinghiato alla sua Jessica e come dimenticarsi di Pippo Inzaghi? Rapito dalla sua Angela che, stando ai rumors di queste settimanepotrebbe presto diventare papà. Pippo Inzaghi, neo allenatore del Bologna ed ex scapolo d’oro del calcio italiano, starebbe per diventare padre, almeno secondo quanto scrive il settimanale “Spy”. La sua nuova compagna Angela Robusti, ex Miss Veneto, sarebbe in dolce attesa.

Vacanze hot alle Baleari per Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton e della nazionale italiana, immortalato in riva al mare con la sua Martina: coccole, abbracci e sorrisi e poi il bagno al mare con il loro bambino. Prima a Formentera e ora a New York, Jessica Melena e il bomber della Lazio Ciro Immobile continuano ad amoreggiare più in sintonia che mai.