Spiagge vip, Capri accoglie Beyoncé e Jay-Z, la coppia più amata della scena pop internazionale, che ha scelto il Belpaese per le proprie vacanze. In questi giorni i due cantanti, marito e moglie, si trovano a Capri. La pop star e il rapper, insieme ai loro tre figli, hanno potuto ammirare la meraviglia della costiera a bordo del Kismet, un lussuoso mega-yacht preso a noleggio ricco di ogni comfort. Una reggia galleggiante degna di due vere star! Il giro turistico è stato lungo: prima tappa in Sicilia, poi la Costiera Amalfitana, Ponza, e infine una ‘toccata e fuga’ a Capri dove è terminata la loro romantica crociera.

Una mini crociera nel Mediterraneo, la coppia di superstar della pop music Beyoncé e Jay-Z hanno scelto l’isola dell’amore. I Carters sono sbarcati nella notte di ieri nella Piazzetta di Capri, subito dopo la mezzanotte, in direzione del ristornate Aurora. La coppia ha lasciato i tre figli piccoli a bordo dell’imbarcazione e, scortata dai bodyguard, si è concessa una cenetta romantica. Ad attenderli la titolare Mia D’Alessio che aveva fatto preparare per loro un menu prelibato e d’eccezione, finalizzato a far gustare ai due divi le delizie della cucina locale.

I paparazzi hanno immortalato Beyoncé e Jay-Z proprio mentre dallo yacht, ormeggiato al largo di Villa Malaparte, si trasferivano sul tender di appoggio per poter fare una breve passeggiata; in tarda serata l’arrivo in piazzetta e una passeggiata mano nella mano tra le stradine capresi. Beyoncé indossava cappello e occhiali da sole nonostante nonostante fosse ormai notte. A completare il suo look da vera diva anni ’50 gli shorts di jeans e la camicetta nera, mentre Jay-Z sfoggiava un outfit total black con sneakers bianche e camicia militare. Dopo la cena un taxi li ha accompagnati al Porto Turistico di Marina Grande e poi di corsa il rientro a bordo del mega yacht.