Spiagge vip Belén Rodriguez: relax a Ibiza con la famiglia e non solo (FOTO)

Spiagge vip Belén Rodriguez: la modella e showgirl argentina sceglie di nuovo le Baleari per le sue vacanze estive. (Ri) torna ad Ibiza e c’è anche Andrea Iannone. Tra loro un possibile riavvicinamento dopo settimane di momentaneo distacco voluto proprio da lei. Così, messa momentaneamente da parte l’infelice esperienza ‘mondiale’ di Balalaika (programma per il momento sospeso da Mediaset), Belén si dedica alle vacanze e al divertimento.

E’ tornata ad Ibiza dove tutto ebbe inizio anche con Iannone e sembra che tra loro sia tornato il sereno. Cene in compagnia, balli e canti nei locali notturni. Ci sono tutti, la famiglia Rodriguez al completo – com’è loro consuetudine, riunirsi tutti in una villa al mare e trascorrere insieme le vacanze estive – e anche il pilota di moto GP è stato immortalato lì con loro. A mostrarci la bellezza della cornice che farà da sfondo al suo divertimento estivo la stessa Belén, che nelle Stories su Instagram ha postato video e foro sulla bellissima villa immersa nel verde che li ospita. Un magnifico giardino, al centro un’enorme piscina, la tavola apparecchiata per numerosi commensali e tante prelibatezze nel menù.

Belen e Iannone si sono innamorati proprio ad Ibiza due anni. E ancora una volta quei luoghi fanno da cornice al loro riavvicinamento. Alle Baleari, in questi giorni, ci sono anche mamma Veronica e Jeremias, il figlio nato dall’unione di Belén con l’ormai ex marito Stefano De Martino. Ibiza, ormai da tempo, è diventata la residenza estiva della famiglia Rodriguez che ama tornarci ogni estate da un po’ di anni a questa parte. Le foto su Instagram la immortalano con indosso un micro bikini di colore giallo, che mette in risalto il suo splendore fisico. Ad attirare l’attenzione dei follower è una “Storia” Instagram di Jeremias, che inserisce nel “tag” anche Andrea Iannone. Si trovano in un locale vip dell’isola e si divertono.