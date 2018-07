Spiagge vip: Antonella Clerici in Sardegna. La famosa conduttrice Rai è approdata sull’isola insieme agli amici ex colleghi di La prova del cuoco, con cui ha trascorso dei giorni di vacanza sull’isola, a godersi le meraviglie di Stintino e Alghero, in provincia di Sassari. Relax, sole, mare caraibico e buon cibo, la Clerici non si è fatta mancare proprio niente! La conduttrice tv spiaggiata in compagnia di Anna Moroni e alcuni amici ha postato le foto delle escursioni, delle gite, delle cene e dei bagni in mare durante la sua permanenza in Sardegna.

A Stintino, look casual con i capelli raccolti, occhiali da sole e camiser fiorito, Antonella Clerici è arrivata sulla spiaggia della Pelosa intorno alle 10.30 di ieri mattina, 9 luglio. Stava per passare inosservata, abbigliata come una qualsiasi turista e vestita di semplicità, anti-diva com’è. Con parenti e amici, tra cui gli autori storici del suo ormai ex programma Rai, da lei portato al successo, la conduttrice si è rilassata sulla sdraio e si è goduta lo spettacolo della Pelosa e il suo mare unico. Poi i suoi vicini di ombrellone l’hanno riconosciuta e, immancabile, è partita la richiesta di selfie e foto.

La Clerici ha quindi pranzato insieme alla sua comitiva al ristorante La Pelosetta, dove il titolare, Stefano Trenta, ha deliziato il palato della showgirl, che di cucina se ne intende, aprendo le danze a tavola con un ghiotto misto di mare. A seguire vongole e bottarga, e il gran finale con dolci sardi e caffè. Antonella durante la sua permanenza ha anche chiesto informazioni sulla spiaggia della Pelosa, sull’origine del suo nome e sulle nuove normative in vigore dal 1° giugno per la tutela della sua bellezza e della sua finissima sabbia bianca, che vietano l’uso dei teli da spiaggia. Era la prima volta che la Clerici visitava Stintino, da qui la sua curiosità. Immancabile un salto ad Alghero prima di ripartire, alcuni scatti su Instagram la immortalano infatti intenta a contemplare il parco dell’Asinara.