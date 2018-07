Spiagge vip, Alessia Marcuzzi continua le sue vacanze estive al mare. Il settimanale Oggi l’ha paparazzata in Costa Azzurra: fisico statuario con indosso un “bikini bridge” che ha mandato in visibilio i fan su Instagram. “Il mio elemento, l’acqua. (Scorpione ascendente Pesci)”, ha scritto. La sexy showgirl si sta godendo sole e mare in Francia, dove si trova per trascorrere le sue vacanze assieme al marito Paolo Calabresi Marconi e alla figlia Mia, avuta da Francesco Facchinetti.

Negli scatti pubblicati dal settimanale Oggi , il bikini bianco le sta perfettamente ed esalta il suo corpo perfetto a 45 anni! Tra i commenti anche quelli di alcuni follower che la trovano un po’ troppo magra. Una critica a cui lei non ha mai badato molto, dal momento che è sempre molto attenta al corpo e all’attività fisica e che, basta andare a ritroso nel tempo e cercare tra le sue vecchi immagini per trovare conferma, che in realtà la Marcuzzi è sempre stata magra e comunque con il fisico asciutto.

Sempre molto attiva sui social, la Marcuzzi di recente ha pubblicato uno scatto bollente molto apprezzato dai suoi fan. In una Instagram Stories, infatti, la conduttrice si è mostrata sdraiata su un divano o su un letto in un momento di relax, con la sua Marks&Angels a tracolla: nel video è impossibile non notare il suo straripante décolleté. Pioggia di like per lei, bellezza acqua e sapone e donna molto auto ironica. Durante la conduzione del Grande Fratello, reality di Canale 5, indossa sempre abiti super sexy, eleganti, che valorizzano il suo fisico statuario e le sue gambe lunghissime. Fisicità che ama esibire anche sui social, per la felicità dei suoi follower. La conduttrice dell’Isola dei Famosi in questo periodo della sua vita è molto concentrata sulla sua famiglia, tant’è che ha rifiutato la conduzione del programma Mediaset Balalaika dedicato ai mondiali di Russia 2018 proprio per concedersi delle vacanza prolungate con il marito e i figli.