Spiagge vip, Alba Parietti a Ibiza: topless e fisico da far impallidire le 20enni (FOTO)

Spiagge vip, Ibiza ospita come ogni estate tantissimi personaggi noti appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. In queste ore gira sui social una foto che la bella Albara Parietti ha pubblicato sul suo profilo Instagram. E’ ritratta di spalle, immortalata in riva al mare al tramonto, come lei scrive nella “cala sotto casa”.

Alba Parietti a Ibiza sfoggia un fisico da 20enne

La sempre affascinante showgirl e opinionista di tv sta trascorrendo un periodo di vacanze alle Baleari, e gli scatti condivisi sui social in queste ore mettono in luce non solo la bellezza del luogo ma anche l’avvenenza di Alba Parietti, il cui fisico statuario a pochi giorni dal suo 57esimo compleanno toglie il fiato e farebbe impallidire anche le 20enni!

Ibiza alba Parietti lato b, c’è lo zampino del photoshop?

Eh sì, il lato b della Parietti, ritratta di spalle, è perfetto. Tonico degno di una pin up, la silhouette è sinuosa ed elegante; sensualissima e affatto volgare, Alba può permettersi ancora di indossare degli slip minimal (come da foto) che esaltano le sue curve sinuose. Pioggia di complimenti da parte dei follower, anche se qualcuno un po’ malizioso ha insinuato che lo scatto sarebbe ritoccato con il photoshop. Possibile?

Tanti i complimenti per la perfetta forma della donna, nonostante l’età ormai che avanza, anche se c’è qualcuno che ha osato sollevare dei dubbi circa il fatto che per la bella showgirl il tempo si sarebbe fermato. Ecco uno dei tanti commenti apparsi sotto la foto in questione: “Sicuramente è in forma…ma sembra un po’ inverosimile che a 56 anni non si abbia nessun cedimento dai, le foto sono ritoccate per forza ! Poi non ho detto che è brutta, anzi, però si sa che la gente di spettacolo è un po’ vanesia e vuole apparire sempre e comunque al top, anche barando!”.