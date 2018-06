Spa di lusso in Maremma: vacanze nel Golf Hotel Punta Ala all’insegna del relax e dello shopping

Spa di lusso Golf Hotel Punta Ala, di JSH Hotels & Resorts, offre la migliore vacanza maremmana che si possa desiderare. Nuove camere, una SPA da sogno, menu stellati in cucina per una offerta eno-gastronimca d’eccellenza e, particolare non certo di poco conto, una location straordinaria immersa nella natura e nel verde della Toscana. Una idea vacanza pensata per lo svago ed anche il relax psicofisico. Un’estate in Maremma, nella zona tra Livorno e Grosseto, laddove la Toscana mostra il suo lato selvaggio, con monti e boschi fitti fitti che incorniciano spiagge meravigliose. Mare e montagna, per soddisfare le esigenze e i desideri di chi decide di soggiornarvi. Punta Ala è tra le più belle. Si trova all’interno della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, di fronte all’Isola d’Elba, a ridosso di una grande pineta. Il Golf Hotel Punta Ala si trova proprio nel cuore di un parco meraviglioso a un passo da una spiaggia privata per gli ospiti con un mare che è anche Bandiera Blu e 5 vele di Legambiente e Touring Club, meta prediletta dai golfisti per il suo percorso di 18 buche che porta fino al mare, e da tutti quelli desiderosi di trascorrere un soggiorno rilassante e rigenerante.

La struttura per questa estate ha preparato diverse novità per i suoi ospiti: di 130 camere affacciate sul parco e il mare, per la nuova stagione 26 sono state rinnovate e rese ancora più confortevoli, eleganti, a misura di viaggiatore esigente. Nuovi arredi di design con i colori che richiamano il mare, e Top Family con una matrimoniale e una camera con due letti singoli, due bagni e un balcone che affaccia sulla piscina circondata dal parco. Il mare fa da sfondo. Pezzo forte la nuova SPA by Clarins, che offrirà trattamenti con prodotti Clarins e applicati con il suo celebre Metodo interamente manuale fatto di trattamenti drenanti, rassodanti e tonificanti. Notevole il percorso umido tra piscine, vasche idromassaggio, kneipp, cascata salina, docce a getto aromatizzate, sauna finlandese, bagno turco, vitarium, panche riscaldate, lettini rilassanti, lettini ad acqua riscaldati, oasi meditative e tanti altri comfort.

All’interno sarà anche possibile fare shopping, poiché nel resort da quest’anno sarà presente anche un nuovo monomarca Empresa, brand di lusso già presente in località turistiche esclusive nel mondo come Miami e Venezia. Ora anche nel cuore del Golf Hotel Punta Ala con i suoi capi di abbigliamento, accessori e prodotti fatti interamente a mano.