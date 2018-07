Sophia Loren villa romana del marito Carlo Ponti in vendita: luogo incantato a due passi dal Colosseo

Sophia Loren villa romana del marito Carlo Ponti in vendita: una dimora di extra lusso appartenuta al produttore cinematografico marito della divina Sofia, morto nel 2007. La residenza sorge nel Parco dell’Appia Antica, a pochi minuti dal Colosseo, ed immersa nel verde di una delle zone più belle e prestigiose della Città Eterna.

In quella sontuosa dimora il regista abitò negli anni ’50 con la prima famiglia; descritto come un vero ‘paradiso’, quel luogo di incanto avrà certamente ispirato la genialità di Ponti in quegli anni. Qui sono passati grandi personaggi del mondo del cinema: da Federico Fellini, Vittorio de Sica e Roberto Rossellini ad Alberto Sordi – che la usò come location per la scena iniziale del film “Un tassinaro a New York”) – Silvana Mangano, Antony Quinn, Kirk Douglas e tanti altri grandi nomi di fama interazionale. Al riguardo l’Ansa riporta una simpatica curiosità: “Pare che il regista avesse il vezzo di ricevere i suoi ospiti facendoli entrare dalla più modesta delle tre porte che danno accesso alla tenuta, al di là della quale mostrava loro una stanza con le pareti e la volta di enormi blocchi di tufo e il pavimento in mosaico romano con una testa di Medusa, sempre esistenti”.

Il blocco immobiliare consta di una villa padronale di circa 680 mq su due piani e di una dépendance staccata di 600 mq. Il prezzo richiesto dalla Lionard Luxury Real Estate è pari a 19 milioni di euro per l’intera tenuta, sebbene le due proprietà sono acquistabili anche separatamente .Uno degli ingressi della villa padronale, nel giardino,porta in un’altra stanza con un’antica pavimentazione a mosaico di epoca romana. La volta è in calcestruzzo, sullo stesso livello di quella con il pavimento con la Medusa. Al piano superiore, cui si può arrivare anche in ascensore, cinque camere da letto e relativi bagni, una biblioteca e un giardino d’inverno.