Sophia Loren: «Non si poteva scegliere bambina migliore di Ludovica Nasti per Lila de L’amica geniale»

Ludovica Nasti è tra le protagoniste de L’amica geniale, la fiction di Rai Uno, diretta da Saverio di Costanzo, tratta dal primo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante. La giovane attrice piena di talento ha conquistato pubblico, critica e anche colleghe d’eccezione. Sophia Loren, diva del cinema italiano che tutti conosciamo, ha espresso un giudizio assolutamente positivo sulla piccola Ludovica Nasti: «Mi ha commosso la storia di Ludovica Nasti. Non si poteva scegliere bambina migliore di lei per interpretare il ruolo di Lila, che fa benissimo. Le auguro di cuore un grande successo e tutto il bene del mondo». Il messaggio inviato dall’attrice di Pozzuoli è stato recapitato tramite Paolo Lubrano, organizzatore del Premio Civitas, a Ludovica Nasti e alla sua famiglia. Inutile dire che la bambina ne è rimasta più che felice: Sophia Loren è, infatti, uno dei suoi punti di riferimento. Un onore, una lusinga essere apprezzata dall’attrice interprete di film indimenticabili: da La Ciociara a Il segno di Venere, da Matrimonio all’italiana a Una giornata particolare.

Ad accomunare Sophia Loren e la piccola Ludovica Nasti proprio il paese d’origine: a Pozzuoli la bambina frequenta oggi le medie. Per ottenere la parte di Lila Cerullo Ludovica Nasti ha dovuto affrontare numerosi provini. Tanti sono stati i viaggi da Napoli a Roma e viceversa, ma ne è valsa la pena. La bambina, che non ha studiato recitazione, è un vero mostro di bravura. Per interpretare Lila, che le rassomiglia per vivacità e gioia di vivere, Ludovica Nasti ha raccontato in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” di aver dovuto modificare alcuni tratti fisici: «Ho dovuto tagliare i miei capelli e indossare lentine marroni, ma almeno adesso assomiglio a mamma!». Proprio quest’ultima, che ha un’attività a Pozzuoli, spinta da alcuni amici, ha aperto alla figlia le porte del mondo dello spettacolo, inviando le foto della figlia a un’agenzia di casting cinematografico.

Sempre la madre in un’intervista ha parlato della malattia contro cui ha dovuto Ludovica quando aveva solo quattro anni. Si trattava di leucemia. «Abbiamo sofferto e avuto paura, ma è stata proprio lei a darci coraggio: in ospedale era diventata la mascotte del reparto», ha rivelato la madre, che ora orgogliosa si gode il successo della giovane figlia.