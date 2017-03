Sony Xperia XZs e XZ Premium prezzo e caratteristiche: 4K e super slow motion

Sono stati presentati al Mobile World Congress 2017 i nuovi smartphone Sony Xperia XZs e XZ Premium, telefoni con fotocamera rivoluzionaria capaci di riprendere video in super slow motion ma anche di catturare gli scatti del “passato”.

Dopo Nokia o Huawei, al Mobile World Congress 2017 di Barcellona – evento dedicato al mondo dei dispositivi mobili giunto oramai al termine – sono stati presentati anche i top di gamma del colosso giapponese Sony ovvero Sony Zperia XZs e Sony Xperia XZ Premium. Caratteristica più peculiare è quella di essere dotati di Motion Eye System Camera, a cui va ad aggiungersi la “cattura predittiva” in grado di viaggiare nel tempo per proporre all’utente lo scatto migliore.

Sony Zperia XZs e Sony Xperia XZ Premium rappresentano una vera novità nel mondo dei dispositivi mobili: i due telefoni, infatti, sono i primi in grado di riprendere a 960 fotogrammi per secondo ovvero in quello chiamato “super slow motion”. I due telefoni, con display da 5,2 e 5,5 pollici, hanno – tra le altre cose – un sistema capace di scattare non appena appare nell’inquadratura un oggetto. Dopo lo scatto, quindi, all’utente verranno proposti anche scatti aggiuntivi mai fatti manualmente bensì catturati dalla fotocamera. La versione Premium, inoltre, è anche in grado di riprodurre filmati in 4K con tecnologia HDR.