Sony offerte di lavoro 2018: posizioni aperte in Italia, come candidarsi

Sony si concentra principalmente sull’elettronica di consumo, sui videogiochi, intrattenimento e servizi finanziari. La società è uno dei principali produttori di prodotti elettronici per il mercato dei consumatori e professionale. Nel 2015 Sony è classificata nella 116ª posizione nella lista della rivista Fortune Global 500. Sony è una delle società di intrattenimento più complete al mondo, grazie ai suoi quattro settori operativi che si concentrano sull’elettronica, film, musica e servizi finanziari. I principali settori sono Sony Corporation, Sony Pictures Entertainment, Sony Interactive Entertainment, Sony Music e Sony Mobile Communications. Sony è tra le aziende numero uno per quanto riguarda la vendita di semiconduttori per anno e a partire dal 2013 il quarto più grande produttore di televisori dopo Samsung, LG Electronics e TCL. A conferma di tutto ciò il titolo Sony è inoltre quotato alle borse di Tokyo e New York.

Sony offerte di lavoro 2018

Fondata nel 1946 a Shingawa, Sony è da sempre considerata una delle più grandi aziende nella vendita di semiconduttori ed elettronica, tanto da poter vantare la costruzione della prima radio interamente a transistor del mercato giapponese e, soprattutto, dell’invenzione del celebre Walkman. Sempre all’avanguardia, nel corso dei decenni Sony ha acquisito fette di mercato sempre maggiori e in ambiti sempre differenti, sino a quello dell’informatica grazie alla realizzazione di personal computer portatili (la serie VAIO). È storico il successo mondiale nel mondo dei videogiochi grazie alla realizzazione della PlayStation, prima vera console in grado di gestire nativamente ambienti poligonali e tridimensionali. Attualmente Sony conta circa 130.000 dipendenti in tutto il mondo.

Sony offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Sony assume in tutta Europa. La nota azienda elettronica è alla ricerca di numerosi profili professionali da inserire in organico nelle proprie sedi del Vecchio Continente. Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda e molti altri Paesi sono alla ricerca di giovani talenti e di esperti nel settore business e finanziario.

Sony offerte di lavoro 2018: ecco tutte le info utili

Come anticipato, Sony è alla ricerca di specifiche figure professionali da poter implementare nello staff delle varie sedi europee. Di seguito le posizioni aperte:

Energy Product Marketing Assistant – Parigi, Francia

Business Analyst Brand Activation – Weybridge, Inghilterra

Demand Planning Support Specialist – Weybridge, Inghilterra

Financial Analyst – Weybridge, Inghilterra

Procure to Pay SUbject Matter Expert (P2P SME) – Weybridge, Inghilterra

Online Marketing Manager – Weybridge, Inghilterra

Product Manager Services – Weybridge, Inghilterra

Business Controller CHAT – Schlieren, Svizzera

Office Coordinator (Maternity leave – 2 years fixed term contract) – Bratislava

Junior Logistics Specialist – Tilburg, Olanda

Junior Business Analyst – Copenhagen, Danimarca

Key Account Manager Photo Channel – Vienna, Austria

