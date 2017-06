Sony Fes Watch U: l’orologio e-ink arriva sul mercato

Dimenticatevi contatore di passi, monitoraggio dell’attività fisica o possibilità di inviare messaggi direttamente con il proprio orologio. Da oggi, infatti, lo smartwatch ha un nuovo volto: è stato infatti presentato Sony Fes Watch U, il nuovo modello di orologio e-ink in grado di cambiare il suo aspetto con un solo clic.

Cresciuto nel crowdfunding di Sony, Fes Watch U rappresenta la seconda generazione del primo orologio ad inchiostro digitale. Pur essendo così diverso da modelli quali Apple Watch o Samsung Gear, Fes Watch U è a tutti gli effetti uno smartwatch. Grazie a particolari tecnologie, infatti, l’orologio – dalla forma classica e fashion – può cambiare design in pochi secondi, semplicemente selezionandolo dall’applicazione corredata disponibile su iOS.

Acquistabile attualmente solo in Giappone, Fes Watch U è in vendita a poco più di 400 dollari. Come anticipato, l’orologio non è in grado di monitorare l’attività fisica, le chiamate o le notifiche ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’utilizzo dell’inchiostro digitale. Sinora infatti, l’e-ink era stato utilizzato quasi esclusivamente per ebook reader e mai per un accessorio indossabile. Sony ha reso noto che – oltre ai 12 di base – sarà possibile scegliere nuovi design direttamente dall’app, la quale verrà arricchita periodicamente di nuove proposte per soddisfare i gusti di tutti gli utilizzatori di Sony Fes Watch U.