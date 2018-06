“Sono una macchina da soldi senza precedenti”, ecco quanto guadagnano i vip con una sola ‘ospitata’: numeri da capogiro

Vi siete mai chiesti quanto possa guadagnare, in una sola notte, un very important people, ovvero un VIP? Beh, che il mondo dello spettacolo fosse guadagni da urlo non c’erano dubbi. Da qualche tempo è nato l’interrogativo, ma quanto prendono i vari vip per un’ospitata, magari di una sola ora? Negli scorsi mesi a far i conti in tasca ai vip e soddisfare questa insanabile curiosità è stato il settimanale Nuovo Tv. Si tratta di cachet che varia a seconda del personaggio: la forbice dei guadagni si allarga o diminuisce. Ecco, secondo la rivista, quali sarebbero le star più pagate. Come facilmente intuibile, la reginetta delle ospitate, quanto a cachet, sarebbe Belen Rodriguez. Secondo il settimanale, lei e Gabriel Garko sarebbero i più pagati e prenderebbero dai 12mila ai 20mila euro per ogni ospitata. Non se la cava male neppure Valeria Marini che prenderebbe percepirebbe 7mila euro a ospitata. (continua dopo la foto)

Ma andiamo ad analizzare, per un momento, il caso principe, appunto quello di Belen Rodriguez. In un’intervista del 2014 diceva: “Quanto sono ricca? Non pagassi le tasse, moltissimo. Sono una macchina da soldi? Eh sì, devo ammetterlo”. E in effetti la Rodriguez è proprio una macchina da soldi. Partita da Buenos Aires, a 16 anni già lavorava come modella. Ha vissuto la sua adolescenza e giovinezza nell’Argentina della crisi e ha conosciuto povertà e criminalità. Nel 2003 è arrivata in Italia con pochi soldi e molta voglia di fare, e in un decennio ha compiuto una scalata che l’ha portata a guadagnare milioni di euro. Oggi si sa che è una delle più ricche del mondo dello spettacolo italiano. Oltre ad aver fatto la modella, attrice, conduttrice, ballerina e cantante, Belen è stata anche proprietaria di un ristorante con alcuni soci, fra cui Joe Bastianich. E ancora, della catena di saloni di bellezza Cotril, di linee di profumi e costumi da bagno, con la sorella Cecilia Rodriguez. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma Belen Rodriguez è l’unica a guadagnare così tanto? Niente affatto, se andiamo a prendere cifre inferiori troviamo: 3.500 euro sarebbe il cachet di Anna Falchi, poco superiore a quello di due opinionisti di professione come Vittorio Sgarbi e Platinette, praticamente immancabili nelle trasmissioni contenitore e capaci di totalizzare 3mila euro a ogni ospitata. E arriviamo quindi ai 2mila di Serena Grandi con una serie di partecipazioni a Domenica Live. La stessa cifra della Grandi sarebbe quella percepita da un altro volto ormai imprescindibile per i salotti di Barbara D’Urso, quello di Lory Del Santo.