Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, risposta epica sui social alla domanda “Ma i tuoi figli non vanno mai a scuola?”

La moglie di Paolo Bonolis, la bella bionda Sonia Bruganelli, è abituata alle bufere social. Prima è arrivato il fuoco incrociato per la foto scattate su un aereo privato sul quale la famiglia Bonolis si stava recando in vacanza. Recentemente ha fatto discutere il video che la ritraeva nei pressi di un Bancomat dove la donna asseriva “ma con 30 euro che ci faccio?” in relazione anche a una potenziale partecipazione a Pechino Exress, nota trasmissione che lascia ai concorrenti dei budget molto risicati per la sopravvivenza quotidiana.

Sempre dalle nevi di Cortina sono comparse svariate foto dei figli di Paolo e Sonia intenti a praticare sport invernali. Immediatamente si è scatenata una pioggia di provocazioni dei follower, fra cui “Ma sti bambini a scuola non ci vanno mai?”. La Bruganelli pare non aver nulla da imparare dal marito in quanto a prontezza di risposte e sarcasmo. La sua replica è stata epica: “No, firmano con una X“.

La risposta è piaciuta alla maggior parte degli internauti che hanno giudicato ficcante, divertente e capace di rimandare le critiche al mittente nel modo migliore, la scelta di Sonia.